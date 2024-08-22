Детей мигрантов могут начать тестировать на знание русского языка

В РФ рассматривают возможность ввести тесты для детей мигрантов на владение русским языком. Инициатива принадлежит Минпросвещения.

В России могут начать проверять детей мигрантов на знание русского языка. Данная инициатива входит в число законодательных мер, проработкой которых в настоящее время занимается Минпросвещения.

В министерстве подчеркнули, что в ряде школ сегодня учится больше иностранных детей, а не местных, в связи с чем требуется принять дополнительные меры.

Кроме того, в ведомстве обратили внимание на то, что проверка на знание русского языка даст возможность заранее организовать допзанятия для таких учеников.