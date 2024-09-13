Вестник Кавказа

Волна жары накроет Краснодарский край

Очки
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Вскоре в Краснодарский край вернется летняя жара. В предстоящие выходные воздух прогреется до плюс 29. Море остается теплым - до 26 градусов.

Лето не спешит покидать Краснодарский край, в выходные в регионе снова станет жарко.

На морских курортах ожидается до 29 градусов тепла, на остальной территории около 23-28 градусов. Сохранится вероятность гроз на юге Кубани, сопровождать их будет сильный ветер.

Отметим, что ночи на побережье Черного моря становятся прохладнее, прогноз на ближайшие дни - 14-20 градусов. Температура воды остается теплой, 24-26 в зависимости от курорта. При этом на Азовском море купальный сезон закрыт.

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