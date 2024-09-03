В Крым на Новый год: новый поезд запустят из Санкт-Петербурга

В декабре Северную столицу и Симферополь свяжет новый поезд. Он будет курсировать весь зимний сезон и весной, до конца апреля.

Поезд из Санкт-Петербурга в Симферополь будет запущен с 15 декабря, информирует крымский железнодорожный перевозчик.

"Гранд сервис экспресс" назначает новый поезд из Петербурга в Крым. Поезд №181/182 сообщением Санкт-Петербург - Симферополь будет курсировать ежедневно с 15 декабря 2024 по 24 апреля 2025 года"

– компания

Поезд будет включать вагоны плацкарт и купе. Время в пути - 1 день и 17 часов, билеты начинаются от пяти тысяч рублей.

Новый поезд в последующие годы также будет назначаться на зимний сезон.