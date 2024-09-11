Вестник Кавказа

Государство вернуло себе стадион «Спартак» в Анапе

Государство вернуло себе стадион «Спартак» в Анапе
© Фото: мэрия Анапы
Спустя долгое время и несколько судов, стадион «Спартак» в Анапе отдали государству. Ранее его незаконного присвоило частное лицо.

Стадион «Спартак» в Анапе снова станет государственной собственностью. Это решение принял суд, признав незаконность владения спортобъектом частым лицом, рассказали в мэрии города.

В администрации курорта отметили, что стадион перешел в частные руки незаконным путем еще в 1990-е годы. Все это время его пытались вернуть государству через множественные судебные заседания.

Решающий процесс состоялся в этот четверг. На нем Арбитражный суд и передал важную для города спортивную площадку государству. В его руки также передут несколько объектов недвижимости около стадиона. В мэрии считают, что это событие подарит ему новую жизнь.

Стадион «Спартак» находится в самом сердце курортной зоны Анапы.

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