Вестник Кавказа

Названы 5 лучших стран для отдыха в межсезонье

Закат на море
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Опрос туристов показал, что многие выбирают отдых осенью или весной ради приятных цен, спокойствия и отсутствия толп. В список из пяти лучших направлений для отдыха в межсезонье вошла Турция.

Чем туристов привлекает отдых в осенние месяцы и куда они предпочитают ехать в межсезонье, выяснили аналитики сервиса OneTwoTrip, проведя онлайн-опрос.

Отдых в межсезонье выбирали почти 80% опрошенных. Главные факторы для поездок осенью: снижение цен, снижение потока туристов и отсутствие толп. Фактор погоды беспокоит только 30% осенних туристов.

Куда поехать отдыхать осенью? Респонденты перечислили лучшие направления, ими оказались Таиланд, Турция, Китай, Россия и Италия.

В опросе приняли участие более 1,8 тыс пользователей сервиса.

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