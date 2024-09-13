Названы 5 лучших стран для отдыха в межсезонье

Опрос туристов показал, что многие выбирают отдых осенью или весной ради приятных цен, спокойствия и отсутствия толп. В список из пяти лучших направлений для отдыха в межсезонье вошла Турция.

Чем туристов привлекает отдых в осенние месяцы и куда они предпочитают ехать в межсезонье, выяснили аналитики сервиса OneTwoTrip, проведя онлайн-опрос.

Отдых в межсезонье выбирали почти 80% опрошенных. Главные факторы для поездок осенью: снижение цен, снижение потока туристов и отсутствие толп. Фактор погоды беспокоит только 30% осенних туристов.

Куда поехать отдыхать осенью? Респонденты перечислили лучшие направления, ими оказались Таиланд, Турция, Китай, Россия и Италия.

В опросе приняли участие более 1,8 тыс пользователей сервиса.