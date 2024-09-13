Шедшую посреди дороги женщину сбили на Ставрополье

Автоавария с пешеходом случилась накануне вечером в Петровском районе, пострадавшая женщина при смерти. В момент ДТП она шла по проезжей части навстречу потоку машин.

Необычная авария случилась накануне вечером на Ставрополье – сбитая женщина шла по автомобильной дороге, как по тротуару, и оказалась под колесами, рассказали в Госавтоинспекции Ставропольского края.

Местом ДТП стал Петровский район. Время событий – примерно 19.15 мск. В этот момент было уже темно, а участок дороги не имел освещения.

В таких условиях женщина-пешеход шла навстречу машинам буквально посередине дороги. Она не пыталась перейти дорогу, никаких световозвращающих элементов у нее на одежде не было.

В результате водитель "Лада Гранта" не смог избежать аварии и сбил женщину. Она получил очень тяжелые травмы и была госпитализирована в реанимацию. Врачи пытаются спасти ее. Кроме того, у женщины взяли анализ крови, чтобы проверить, не находилась ли она в состоянии опьянения.

Установлена и личность пострадавшей – это 41-летняя жительница Светлограда. Полиции предстоит выяснить, как она оказалась на проезжей части и почему вовремя не покинула ее.

"За рулем автомобиля находился 71-летний житель Петровского округа, который был трезв, злостным нарушителем ПДД не является"

– ГАИ