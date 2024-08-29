Вестник Кавказа

Миграционное законодательство ужесточают в Казахстане

Астана
© Фото: Игорь Лепёхин
Власти Казахстана задумались над внесением изменений в законы страны, связанные с пребыванием и высылкой мигрантов. Одно из нововведений – упрощение и убыстрение процедуры депортации.

Новые поправки в законы о миграции планирует ввести руководство Казахстана, их анонсировал глава комитета миграционной полиции МВД Аслан Аталыков.

По его словам, главная цель заключается в ужесточении миграционного контроля. Для этого, в том числе, будет возрождено такое понятие, как регистрация иностранцев. Однако туристам, которые останутся в стране не более чем на 30 дней, регистрироваться не понадобится. Эта мера будет распространяться только на граждан других стран, которые задержатся в Казахстане на месяц и более.

Аталыков уточнил, что в поправках будет предусмотрена и борьба с фиктивной регистрацией. Административное наказание за нее планируется ужесточить.

Еще одно новшество – упрощение процедуры депортации. Сейчас, пояснил глава комитета, ее механизм весьма сложен.

"В планах внедрить новый институт депортации инoстранцев, котoрый позволит явных и злостных нарушителей миграционного законодательства, которые сoгласны с нарушением, выдворять за пределы Казахстана бoлее оперативно"

– Аталыков

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