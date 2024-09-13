Вестник Кавказа

Свет отключили в Карабулаке и Плиево

Свет отключили в Карабулаке и Плиево
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Два населенных пункта Ингушетии останутся до вечера без электричества. В компании Ингушэнерго назвали причину отключений: энергоснабжение отсутствует из-за планового ремонта.

Подача электричества временно прекращена некоторым абонентам в Карабулаке и в Плиево (Назрановский район), предупредили в МЧС Ингушетии.

Спасательное ведомство ссылается на информацию Ингушэнерго, согласно которой с часу дня до шести часов вечера без счета останутся часть Карабулака и часть Плиево. Причины обесточивания – плановый ремонт.

Напомним, в Карабулаке проживает чуть менее 40 тыс человек. Население Плиево составляет около 17 тыс жителей.

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