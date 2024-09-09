Вестник Кавказа

Россия и Армения обсудили отношения в образовании и культуре

встреча Сергея Копыркина и Жанны Андреасян
© Фото: соцсети Минобразования Армении
Посол РФ провел сегодня переговоры в Армении с главой Минобразования республики. На встрече обсуждались вопросы взаимодействия в различных сферах.

В четверг, 19 сентября, в Ереване состоялась встреча посла России в Армении и главы Минобразования республики. Об этом сказано на странице армянского министерства в соцсетях.

В ходе разговора Сергея Копыркина и Жанны Андреасян обсуждались связи двух стран в культуре, науке, образовании и спорте. Стороны также поговорили о совместных межкультурных инициативах.

Помимо этого, затрагивались и другие вопросы, которые представляют обоюдный интерес.

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