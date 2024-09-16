Авария оставила Новороссийск без воды

Авария на коммуникациях стала причиной отключения воды у 10 тыс жителей Новороссийска. Проблему оперативно устраняют.
Подача воды остановлена у более чем 10 тыс новороссийцев из-за аварии, рассказали в водоканале города.
«В связи с производством аварийно-восстановительных работ по устранению утечки на водоводе Ду-630 мм (...) с 20:00 мск до окончания работ будет выполнено технологическое отключение подачи воды. Численность населения - 10 132 человека»
- водоканал Новороссийска
В службе добавили, что будут принимать заявки населения на подвоз воды, которые будут доставлять на специальной технике.