Вестник Кавказа

Авария оставила Новороссийск без воды

Авария оставила Новороссийск без воды
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Авария на коммуникациях стала причиной отключения воды у 10 тыс жителей Новороссийска. Проблему оперативно устраняют.

Подача воды остановлена у более чем 10 тыс новороссийцев из-за аварии, рассказали в водоканале города.

«В связи с производством аварийно-восстановительных работ по устранению утечки на водоводе Ду-630 мм (...) с 20:00 мск до окончания работ будет выполнено технологическое отключение подачи воды. Численность населения - 10 132 человека»

- водоканал Новороссийска

В службе добавили, что будут принимать заявки населения на подвоз воды, которые будут доставлять на специальной технике.

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