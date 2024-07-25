Почему в Баку не уверены, что Армения отказалась от территориальных претензий к Азербайджану

Сегодня в Гудзоновском институте (США) обсуждали ход мирного процесса между Азербайджаном и Арменией. Как заявил представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков, сторонам удалось добиться прогресса в деле завершения работы над мирным соглашением, однако доверия к Еревану пока нет.

Для обеих стран возникла историческая возможность закрыть страницу вражды, изменить ландшафт региона Южного Кавказа, превратить его в регион добрососедства, мира и стабильности

- Амирбеков.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Если в течение последних 30 лет переговоры между Баку и Ереваном велись главным образом через посредников, то в декабре прошлого года обе стороны решили, что наиболее эффективным и перспективным форматом ведения и завершения переговоров станет прямой двусторонний формат.

С тех пор были достигнуты значительные успехи, в том числе в области установления взаимного доверия и продолжения определенных процессов, включая обмен дипломатической поддержкой, освобождение некоторых задержанных и начало практических работ по делимитации границ

- представитель президента Азербайджана по особым поручениям.

Он акцентировал внимание на том, что Баку хочет раз и навсегда решить конфликт, в корне которого лежат территориальные претензии Армении и выразил надежду, что оставшиеся трудности будут в скором времени преодолены, что позволит добиться надежного, прочного и необратимого мира.

Однако, по словам Эльчина Амирбекова, сроки подписания мирного договора во многом будут зависеть от способности и готовности армянской стороны устранить единственное оставшееся препятствие - закрепленные в конституции Армении территориальные претензии к Азербайджану:

Большая часть текста мирного соглашения согласована. Все оставшиеся вопросы решаемы, но мы не можем пойти дальше и подписать мирное соглашение, закрыв глаза на саму экзистенциальную причину этого конфликта, а именно территориальные претензии в Азербайджану, закрепленные в конституции Армении.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Баку исходят из того, что пока это препятствие не будет устранено, мир не может быть надежным, прочным и необратимым.

Мы все еще не уверены в искренности армянских властей, когда они говорят, что отказались от своих территориальных претензий к Азербайджану, потому что существует явное несоответствие между их официальной публичной риторикой и существующей ситуацией с конституционно-правовой базой. Это противоречие необходимо снять, чтобы открыть дорогу к возможному миру

- Амирбеков.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Мерой укрепления доверия могло бы стать открытие Зангезурского коридора, который необходим даже не столько Азербайджану, сколько Армении, которая в ходе оккупации азербайджанских земель 30 лет была фактически изолирована и не могла участвовать в экономических проектах на Южном Кавказе.

По словам Амирбекова, открытие коридора может изменить правила игры для всего региона:

Это беспроигрышный проект. Армянское правительство много говорит об проекте перекрестка мира. Думаю, что единственный способ реализовать его — позволить Армении открыть две из четырех своих границ [c Азербайджаном и Турцией].

Кстати, что касается отношений между Арменией и Турцией, то их улучшение связано с прогрессом, который может быть достигнут между Арменией и Азербайджаном. Дело в том, что турецко-армянская граница была закрыта в 1993 году как раз из-за армянской агрессии и оккупации 20% территории Азербайджана.

В Турции понимают, что вопрос территориальных претензий в регионе Южного Кавказа требует немедленного решения, и следует избегать любых шагов, которые могут осложнить и без того весьма хрупкую атмосферу вокруг мирного процесса

- Эльчин Амирбеков.