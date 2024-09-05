Вестник Кавказа

В Баку стартовала VII Олимпиада по робототехнике

В Баку стартовала VII Олимпиада по робототехнике
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Баку сегодня стартовал большой праздник для молодежи – представители из 20 районов и городов Азербайджана собрались для участия в VII Олимпиаде по робототехнике, открывшейся на Национальной гимнастической арене.

В столице Азербайджана сегодня прошла официальная церемония открытия VII Олимпиады по робототехнике среди подростков и молодежи – ее местом проведения стала Национальная гимнастическая арена в Баку, а организаторами стали министерство молодежи и спорта, Ассоциация Всемирной олимпиады роботов и Азербайджанская академия робототехники и инженерии.

Участники технофорума из 20 районов и городов страны будут соревноваться за первенство в четырех категориях: Robomission, Robosports, Future Innovators, Future Engineers, самому младшему из них – всего 8 лет, передает АЗЕРТАДЖ.

В Олимпиаде участвуют 163 из 316 команд, по итогам мониторинга уровня подготовки прошедшие в финальный этап первенства. Те из них, кто станет победителями, представят страну на Всемирной олимпиаде роботов, которая пройдет в турецком Измире 28-30 ноября нынешнего 2024 года.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
975 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Привиться от гриппа скоро можно будет в Грузии

Привиться от гриппа скоро можно будет в Грузии

Ярмарка общественных организаций пройдет в Ставрополе

Ярмарка общественных организаций пройдет в Ставрополе

Треть жителей Махачкалы не торопятся стареть

Треть жителей Махачкалы не торопятся стареть

Первая школа креативных индустрий открылась в Дагестане

Первая школа креативных индустрий открылась в Дагестане

Центр для детей с ментальными нарушениями заработал в Северной Осетии

Центр для детей с ментальными нарушениями заработал в Северной Осетии

День республики отмечает Карачаево-Черкесия

День республики отмечает Карачаево-Черкесия

Этноквест &quot;Связь поколений&quot; организуют в Дагестане

Этноквест "Связь поколений" организуют в Дагестане

Первый военный учебный центр заработал в Карачаево-Черкесии

Первый военный учебный центр заработал в Карачаево-Черкесии

Пожарные спасли юного велосипедиста в Чечне

Пожарные спасли юного велосипедиста в Чечне

Всероссийский форум «Женские инициативы» пройдет в Чечне

Всероссийский форум «Женские инициативы» пройдет в Чечне

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы