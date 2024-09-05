В Баку стартовала VII Олимпиада по робототехнике

В Баку сегодня стартовал большой праздник для молодежи – представители из 20 районов и городов Азербайджана собрались для участия в VII Олимпиаде по робототехнике, открывшейся на Национальной гимнастической арене.

В столице Азербайджана сегодня прошла официальная церемония открытия VII Олимпиады по робототехнике среди подростков и молодежи – ее местом проведения стала Национальная гимнастическая арена в Баку, а организаторами стали министерство молодежи и спорта, Ассоциация Всемирной олимпиады роботов и Азербайджанская академия робототехники и инженерии.

Участники технофорума из 20 районов и городов страны будут соревноваться за первенство в четырех категориях: Robomission, Robosports, Future Innovators, Future Engineers, самому младшему из них – всего 8 лет, передает АЗЕРТАДЖ.

В Олимпиаде участвуют 163 из 316 команд, по итогам мониторинга уровня подготовки прошедшие в финальный этап первенства. Те из них, кто станет победителями, представят страну на Всемирной олимпиаде роботов, которая пройдет в турецком Измире 28-30 ноября нынешнего 2024 года.