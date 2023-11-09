Жителей Сочи предупредили об угрозе формирования смерчей

Власти Сочи попросили жителей и гостей курорта в ближайшие дни не купаться в Черном море и не отдыхать на побережье. До воскресенья в акватории моря могут образоваться смерчи.

В ближайшие двое суток в Сочи существует опасность формирования смерчей. Такое предупреждение сделала сегодня администрации курорта.

Угроза распространяется на акваторию Черного моря.

"По сообщению метеорологов, до конца суток 20 сентября, а также в течение суток 21 сентября на участке Магри – Веселое имеется опасность формирования смерчей над морем"

– пресс-служба администрации

Городские службы перешли на усиленный режим работы. Местным жителям и туристам рекомендуется временно отказаться от отдыха у воды и быть осторожными.