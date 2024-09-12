Вестник Кавказа

Двух туристок унесло в море на сапбордах под Туапсе

Двух туристок унесло в море на сапбордах под Туапсе
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Прогулка на сапах по морю завершилась для двух туристок под Туапсе сегодня не так, как планировалось. Их унесло в море, потребовалась помощь спасателей.

В Туапсинском районе спасатели помогли двум туристкам, которых сегодня унесло от берега во время прогулки на сапах, передает пресс-служба «Кубань-СПАС».

Две девушки катались на сапах по Черному морю, но вернутся самостоятельно к берегу не смогли - им мешал сильный ветер. Туристки запросили помощь спасателей и были благополучно доставлены на сушу.

Спасатели отправились на поиски на служебном катере, туристок нашли в 3 км от берега. Девушки сумели поделиться своими координатами, что облегчило поиски.

Спасенным туристкам не потребовалась помощь врачей.

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