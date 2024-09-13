Конфликт возле кафе завершился стрельбой в Георгиевске

Сегодня около кафе в Георгиевске произошла стрельба. Ранения получили несколько человек, их госпитализировали.
В пятницу возле одного из кафе в Георгиевске произошла стрельба. Об этом сказано в заявлении, распространенном 20 сентября Главным управлением МВД России по Ставропольскому краю.
Согласно предварительной информации, стрельбой завершился конфликт трех мужчинам.
"В пятницу поступило сообщение о том, что возле местного кафе произошел конфликт между тремя мужчинами, после которого были слышны выстрелы, есть пострадавшие"
– пресс-служба управления
На место происшествия прибыли сотрудник правоохранительных органов.
В результате инцидента получили ранения два человека. Пострадавших доставили в больницу.