Конфликт возле кафе завершился стрельбой в Георгиевске

Сегодня около кафе в Георгиевске произошла стрельба. Ранения получили несколько человек, их госпитализировали.

В пятницу возле одного из кафе в Георгиевске произошла стрельба. Об этом сказано в заявлении, распространенном 20 сентября Главным управлением МВД России по Ставропольскому краю.

Согласно предварительной информации, стрельбой завершился конфликт трех мужчинам.

"В пятницу поступило сообщение о том, что возле местного кафе произошел конфликт между тремя мужчинами, после которого были слышны выстрелы, есть пострадавшие"

– пресс-служба управления

На место происшествия прибыли сотрудник правоохранительных органов.

В результате инцидента получили ранения два человека. Пострадавших доставили в больницу.