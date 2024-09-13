Вестник Кавказа

Конфликт возле кафе завершился стрельбой в Георгиевске

Конфликт возле кафе завершился стрельбой в Георгиевске
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сегодня около кафе в Георгиевске произошла стрельба. Ранения получили несколько человек, их госпитализировали.

В пятницу возле одного из кафе в Георгиевске произошла стрельба. Об этом сказано в заявлении, распространенном 20 сентября Главным управлением МВД России по Ставропольскому краю.

Согласно предварительной информации, стрельбой завершился конфликт трех мужчинам.

"В пятницу поступило сообщение о том, что возле местного кафе произошел конфликт между тремя мужчинами, после которого были слышны выстрелы, есть пострадавшие"

– пресс-служба управления

На место происшествия прибыли сотрудник правоохранительных органов.

В результате инцидента получили ранения два человека. Пострадавших доставили в больницу.

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