Вестник Кавказа

"Ахмат" обыграл на выезде "Пари НН" в Кубке России

"Ахмат" обыграл на выезде "Пари НН" в Кубке России
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Кубке России прошла встреча Пари НН - "Ахмат". Победу с разницей в один мяч одержали гости.

Вечером 19 сентября в Нижнем Новгороде состоялась встреча Кубка России по футболу между местным "Пари НН" и грозненским "Ахматом".

Матч завершился в пользу гостей со счетом 2:1.

Счет на 9-й минуте открыл нападающий "Ахмата" Максим Самородов. На 29-й минуте защитник хозяев Кирилл Гоцук восстановил равновесие, однако на 59-й минуте грозненцы снова вышли вперед после точного удара защитника Лукаса Ловата.

После четырех туров в Группе С (Путь РПЛ) лидирует с 9 очками "Краснодар". Вторую строчку занимает ЦСКА (8 очков), третью – "Ахмат" (6 очков), четвертую – "Пари НН" (1 очко).

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