Эрдоган пытается добиться встречи с Харрис

Турецкий лидер заинтересован во встрече с кандидатом в президенты США. Переговоры Эрдогана и Харрис могут состояться в ближайшее время.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает встретиться перед Генассамблеей ООН с вице-президентом США Камалой Харрис. Об этом сообщают источники, знакомые с ситуацией.

По данным агентства Bloomberg, турецкий лидер заинтересован в проведении этой встречи, так как хочет поддержать тенденцию на улучшение связей между странами.

Источники отмечают, что глава государства ждет сейчас от кандидата в президенты США ответа на свое предложение.

Напомним, Генассамблея ООН в Нью-Йорке стартовала 10 дней назад. В понедельник там откроется неделя высокого уровня.