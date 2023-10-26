Пашинян заговорил о Зангезурском коридоре перед саммитом ШОС

Глава кабмина Армении Никол Пашинян принял в Ереване главу Шанхайской организации сотрудничества Чжан Мина.
В ходе встречи стороны обсудили азербайджанский проект "Зангезурский коридор", который в Армении называют "Перекресток мира", определяющий принципы международной логистики в стране.
"Никол Пашинян отметил, что Армения заинтересована в углублении широкого регионального сотрудничества и в этом контексте коснулся проекта правительства Республики Армения "Перекресток мира". Чжан Мин подчеркнул заинтересованность секретариата ШОС в расширении взаимовыгодных отношений с Арменией. Собеседники обменялись мнениями о деятельности Шанхайской организации сотрудничества и дальнейшем сотрудничестве"
– пресс-служба кабмина Армении
Ранее стало известно, что саммит международной организации будет проводиться с 3 по 4 июля в столице Казахстана, городе Астане. В состав ШОС входит ряд крупнейших евразийских игроков, таких как Россия, Китай, Иран и Индия. Список партнеров организации включает в себя такие государства как Азербайджан, Турция и ОАЭ.