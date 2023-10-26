Вестник Кавказа

Пашинян заговорил о Зангезурском коридоре перед саммитом ШОС

Никол Пашинян
© Фото: Сайт премьер-министра Армении
Председатель правительства Армении Никол Пашинян провел встречу с руководителем Шанхайской организации сотрудничества. Речь зашла о региональном сотрудничестве.

Глава кабмина Армении Никол Пашинян принял в Ереване главу Шанхайской организации сотрудничества Чжан Мина.

В ходе встречи стороны обсудили азербайджанский проект "Зангезурский коридор", который в Армении называют "Перекресток мира", определяющий принципы международной логистики в стране.

"Никол Пашинян отметил, что Армения заинтересована в углублении широкого регионального сотрудничества и в этом контексте коснулся проекта правительства Республики Армения "Перекресток мира". Чжан Мин подчеркнул заинтересованность секретариата ШОС в расширении взаимовыгодных отношений с Арменией. Собеседники обменялись мнениями о деятельности Шанхайской организации сотрудничества и дальнейшем сотрудничестве"

– пресс-служба кабмина Армении

Ранее стало известно, что саммит международной организации будет проводиться с 3 по 4 июля в столице Казахстана, городе Астане. В состав ШОС входит ряд крупнейших евразийских игроков, таких как Россия, Китай, Иран и Индия. Список партнеров организации включает в себя такие государства как Азербайджан, Турция и ОАЭ.

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