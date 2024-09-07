Вестник Кавказа

Глава Минэнерго Ирана совершит визит в Россию

Глава Минэнерго Ирана совершит визит в Россию
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Министр энергетики Ирана приедет в Россию. Он примет участие в "Российской энергетической неделе", которая пройдет с 26 по 28 сентября.

Иранский министр энергетики Аббас Алиабади совершит визит в Россию, сообщил посол Исламской Республики в Москве Казем Джалали.

Как пишет издание РИА Новости, дипломат отметил, что Алиабади примет участие в "Российской энергетической неделе". Он добавил, что министр приедет с большой вероятностью.

Стоит добавить, что "Российская энергетическая неделя" в этом году состоится в Москве с 26 по 28 сентября. Тема форума – энергетическое сотрудничество в многополярном мире.

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