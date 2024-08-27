Вестник Кавказа

Скорый ответ Израилю на убийство Хании пообещали в Иране

Скорый ответ Израилю на убийство Хании пообещали в Иране
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Иране не отказываются от планов ударить по Израилю в ответ на ликвидацию Исмаила Хании. Точные сроки атаки в Исламской Республике не называют.

Иран ответит Израилю на убийство Исмаила Хании в ближайшее время. Об этом заявили в канцелярии Верховного лидера ИРИ.

"Ожидается, что ответ на этот шаг будет дан в скором времени"

– глава канцелярии Мохаммади Гольпайегани

Напомним, минувшим летом глава политбюро ХАМАС прибыл в столицу Исламской Республики по случаю инаугурации нового иранского президента. Хания был ликвидирован с помощью ракеты, которая поразила дом, в котором он находился.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1335 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Посол Афганистана вызван в МИД Ирана

Посол Афганистана вызван в МИД Ирана

В ДТП с автобусом погибли не менее 10 человек в Иране

В ДТП с автобусом погибли не менее 10 человек в Иране

Иранский президент-либерал — чего ждать? | Алексей Наумов. Разбор

Иранский президент-либерал — чего ждать? | Алексей Наумов. Разбор

Три пограничника Ирана стали жертвами нападения на пакистанской границе

Три пограничника Ирана стали жертвами нападения на пакистанской границе

Крупнейшая иранская авиакомпания попала под санкции США

Крупнейшая иранская авиакомпания попала под санкции США

Президент Ирана приедет в Россию

Президент Ирана приедет в Россию

МАГАТЭ сообщило о наращивании Ираном запасов обогащенного урана

МАГАТЭ сообщило о наращивании Ираном запасов обогащенного урана

На заводе КСИР в Исфахане прогремел взрыв

На заводе КСИР в Исфахане прогремел взрыв

Спикером правительства Ирана впервые стала женщина

Спикером правительства Ирана впервые стала женщина

Зариф вернулся на пост вице-премьера Ирана

Зариф вернулся на пост вице-премьера Ирана

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы