Скорый ответ Израилю на убийство Хании пообещали в Иране

В Иране не отказываются от планов ударить по Израилю в ответ на ликвидацию Исмаила Хании. Точные сроки атаки в Исламской Республике не называют.

Иран ответит Израилю на убийство Исмаила Хании в ближайшее время. Об этом заявили в канцелярии Верховного лидера ИРИ.

"Ожидается, что ответ на этот шаг будет дан в скором времени"

– глава канцелярии Мохаммади Гольпайегани

Напомним, минувшим летом глава политбюро ХАМАС прибыл в столицу Исламской Республики по случаю инаугурации нового иранского президента. Хания был ликвидирован с помощью ракеты, которая поразила дом, в котором он находился.