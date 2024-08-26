Иран пообещал не атаковать Израиль беспилотниками и ракетами через Ирак и Сирию

Иран не отказывается от мести Израилю за смерть Исмаила Хании, заявил иранский посол в Ираке, но не станет ради этого повторять апрельскую атаку ракетами и БПЛА, когда иранская техника на протяжении 4 часов пересекала Ближний Восток по пути из Ирана в Израиль и уничтожалась западной авиацией в небе над Ираком и Сирией.

Дипломатический представитель Исламской Республики Иран в Республике Ирак Казем аль-Садег заявил иранским СМИ, что Тегеран не отказывается от намерения отомстить Израилю за убийство политического лидера ХАМАС Исмаила Хании, однако не станет ради этого организовывать межгосударственные запуски беспилотников и ракет, подобных атаке 14 апреля.

Напомним, 14 апреля этого года Иран со своей территории запустил сотни БПЛА и десятки ракет, направив их на объекты в Израиле. Управляемые и баллистические снаряды преодолели более тысячи километров, отделяющих две страны друг от друга, пролетев над территориями Ирака и Сирии. Для беспилотников этот путь занял около четырех часов, и на протяжении всего их полета они уничтожались западными союзниками Израиля в иракском и сирийском небе.

"Ответ будет отличаться от предыдущих действий, в том что касается параметров, исполнения, мощи. Их определят командующие сил безопасности и вооруженных сил, в подходящие сроки и в подходящем месте"

– Казем аль-Садег

Иранский посол назвал апрельскую атаку демонстрацией Израилю силы ИРИ, добавив, что месть за убийство Хании будет не демонстративной акцией, а просто актом применения силы против Тель-Авива.