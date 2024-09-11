Вестник Кавказа

Выступление Лаврова на Генассамблее ООН состоится 28 сентября

Выступление Лаврова на Генассамблее ООН состоится 28 сентября
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сергей Лавров выступит на Генассамблее ООН 28 сентября. Он также примет участие в многосторонних мероприятиях по линии ОДКБ, БРИКС, группы 20.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что глава российской дипломатии Сергей Лавров выступит на Генассамблее ООН 28 сентября.

79-я сессия Генассамблеи ООН пройдет с 24 по 29 сентября в Нью-Йорке. Захарова назвала мероприятие одним из центральных международных политических событий.

Помимо этого, она заявил, что министр примет участие в многосторонних встречах высокого уровня, включая по линии ОДКБ, БРИКС, G20, группы друзей в защиту Устава ООН.

Дипломат добавила, что Лавров также проведет двусторонние переговоры, в том числе беседу с генсеком ООН Антониу Гутерришем

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