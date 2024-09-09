Дорогу в Ростове не поделили шесть автомобилей

Сегодня вечером в Ростове-на-Дону столкнулись сразу шесть автомобилей: к счастью, обошлось без жертв, однако в аварии пострадали два водителя и пассажир одной из иномарок.

Пятничный вечер в Ростове-на-Дону закончился массовой аварией сразу для шести автомобилей, которые столкнулись на улице Михаила Нагибина в Ростове-на-Дону, сообщает Госавтоинспекция Ростовской области.

"Но улице Михаила Нагибина водитель, управляя автомобилем Mercedes Benz, по предварительным данным, не справился с управлением и наехал на стоящий на светофоре автомобиль Opel Astra"

- ГАИ Ростовской области

ДТП произошло по классической схеме - после столкновения Opel по инерции протаранил Chevrolet Klan, а затем и BMW, после чего BMW врезался в Hyundai Kona, а тот - в "Ниву", передает "Интерфакс".

Скорость машин из-за вечернего затора была небольшой, однако без пострадавших не обошлось: прибывшим на место ДТП бригадам "скорой" пришлось госпитализировать водителя и пассажира Mercedes Benz, а также водителя Opel Astra.

Сейчас следователи и полицейские выясняют обстоятельства ДТП.