Израиль ударил по Бейруту

ВВС Израиля нанесли удар с воздуха по столице Ливана Бейруту. О нем сообщила сама Армия обороны Израиля. Официальной информации о его последствиях пока нет.

Бейрут подвергся воздушному налету со стороны ВВС Израиля, рассказали в пресс-службе ЦАХАЛ.

"Армия обороны Израиля нанесла точечный удар по Бейруту"

– пресс-служба

Деталей операции в ЦАХАЛ не сообщили.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на очевидца, в пригороде ливанской столицы, а точнее к югу от нее, раздались три взрыва. Район ЧП называется Каим.

По словам свидетеля, при взрывах пострадали жилые дома, на месте событий наблюдается сильное задымление.

Израильские самолеты остаются в небе над городом.

Напомним, резкий виток эскалации конфликта между Ливаном и Израилем произошел после массового взрыва пейджеров, а на следующий день раций в Ливане. В общей сложности погибли почти 40 человек, количество раненых достигло 3,4 тыс.