Вестник Кавказа

Израиль ударил по Бейруту

Израиль ударил по Бейруту
© Фото: ЦАХАЛ
ВВС Израиля нанесли удар с воздуха по столице Ливана Бейруту. О нем сообщила сама Армия обороны Израиля. Официальной информации о его последствиях пока нет.

Бейрут подвергся воздушному налету со стороны ВВС Израиля, рассказали в пресс-службе ЦАХАЛ.

"Армия обороны Израиля нанесла точечный удар по Бейруту"

– пресс-служба

Деталей операции в ЦАХАЛ не сообщили.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на очевидца, в пригороде ливанской столицы, а точнее к югу от нее, раздались три взрыва. Район ЧП называется Каим.

По словам свидетеля, при взрывах пострадали жилые дома, на месте событий наблюдается сильное задымление.

Израильские самолеты остаются в небе над городом.

Напомним, резкий виток эскалации конфликта между Ливаном и Израилем произошел после массового взрыва пейджеров, а на следующий день раций в Ливане. В общей сложности погибли почти 40 человек, количество раненых достигло 3,4 тыс.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1300 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Израиль начал новую Ливанскую войну?

Израиль начал новую Ливанскую войну?

Раны от взрывов раций оказались тяжелее чем от пейджеров в Ливане

Раны от взрывов раций оказались тяжелее чем от пейджеров в Ливане

Баку, Дербент и Пятигорск принимают Неделю языка горских евреев

Баку, Дербент и Пятигорск принимают Неделю языка горских евреев

Израиль начинает новый – северный – этап войны

Израиль начинает новый – северный – этап войны

Девять человек стали жертвами взрывов раций в Ливане, ранены 300

Девять человек стали жертвами взрывов раций в Ливане, ранены 300

Израиль нанес Ливану удар ниже пояса

Израиль нанес Ливану удар ниже пояса

Тысячи человек пострадали от взрывов пейджеров в Ливане, есть жертвы

Тысячи человек пострадали от взрывов пейджеров в Ливане, есть жертвы

Десятки членов &quot;Хезболлы&quot; ранены при взрывах взломанных раций

Десятки членов "Хезболлы" ранены при взрывах взломанных раций

Израиль: ХАМАС уничтожен

Израиль: ХАМАС уничтожен

Турция предложила исламским странам объединиться ради Газы

Турция предложила исламским странам объединиться ради Газы

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы