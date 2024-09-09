Израиль ударил по Бейруту

ВВС Израиля нанесли удар с воздуха по столице Ливана Бейруту. О нем сообщила сама Армия обороны Израиля. Официальной информации о его последствиях пока нет.
Бейрут подвергся воздушному налету со стороны ВВС Израиля, рассказали в пресс-службе ЦАХАЛ.
"Армия обороны Израиля нанесла точечный удар по Бейруту"
– пресс-служба
Деталей операции в ЦАХАЛ не сообщили.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на очевидца, в пригороде ливанской столицы, а точнее к югу от нее, раздались три взрыва. Район ЧП называется Каим.
По словам свидетеля, при взрывах пострадали жилые дома, на месте событий наблюдается сильное задымление.
Израильские самолеты остаются в небе над городом.
Напомним, резкий виток эскалации конфликта между Ливаном и Израилем произошел после массового взрыва пейджеров, а на следующий день раций в Ливане. В общей сложности погибли почти 40 человек, количество раненых достигло 3,4 тыс.