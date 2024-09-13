Жара может испортить урожай ставропольцам

Посев урожая на зиму находится под угрозой на Ставрополье. Причина - отсутствие дождей уже 3 месяца.

Ставропольские фермеры не видели дождей целых 3 месяца. Этот факт негативно влияет на посев культур, рассказал глава Минсельхоза Сергей Измалков.

Он сообщил, что местные аграрии обеспечены всеми необходимыми технологиями и материалами, но жара все равно может стать препятствием в удачном посеве урожая.

«Сев будет проходить в сухую землю, не подготовленную с технологической точки зрения. Аграрии сделали все возможное, но погода нас подводит. Тем не менее, сев начался, и уже засеяно свыше 47 тысяч гектаров рапса озимого»

- Сергей Измалков

Сеять озимые культуры планируют закончить к концу октября, однако изменчивая погода может поменять планы, добавил министр в разговоре с Интерфаксом.

Ожидается, что площадь озимых растений постигнет 2 млн га, что на 1% больше, чем в прошлом году.