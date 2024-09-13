Вестник Кавказа

Жара может испортить урожай ставропольцам

Жара может испортить урожай ставропольцам
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Посев урожая на зиму находится под угрозой на Ставрополье. Причина - отсутствие дождей уже 3 месяца.

Ставропольские фермеры не видели дождей целых 3 месяца. Этот факт негативно влияет на посев культур, рассказал глава Минсельхоза Сергей Измалков.

Он сообщил, что местные аграрии обеспечены всеми необходимыми технологиями и материалами, но жара все равно может стать препятствием в удачном посеве урожая.

«Сев будет проходить в сухую землю, не подготовленную с технологической точки зрения. Аграрии сделали все возможное, но погода нас подводит. Тем не менее, сев начался, и уже засеяно свыше 47 тысяч гектаров рапса озимого»

- Сергей Измалков

Сеять озимые культуры планируют закончить к концу октября, однако изменчивая погода может поменять планы, добавил министр в разговоре с Интерфаксом.

Ожидается, что площадь озимых растений постигнет 2 млн га, что на 1% больше, чем в прошлом году.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
910 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Конфликт возле кафе завершился стрельбой в Георгиевске

Конфликт возле кафе завершился стрельбой в Георгиевске

Уголовное дело о загрязнении земли опасными веществами завели на Ставрополье

Уголовное дело о загрязнении земли опасными веществами завели на Ставрополье

Шедшую посреди дороги женщину сбили на Ставрополье

Шедшую посреди дороги женщину сбили на Ставрополье

Ставрополье нарастило экспорт товаров в Узбекистан

Ставрополье нарастило экспорт товаров в Узбекистан

Горящее поле потушили под Пятигорском

Горящее поле потушили под Пятигорском

Ярмарка общественных организаций пройдет в Ставрополе

Ярмарка общественных организаций пройдет в Ставрополе

Собственный маркетплейс получит Ставрополье

Собственный маркетплейс получит Ставрополье

Пожар в пригороде Пятигорска: горит сухостой

Пожар в пригороде Пятигорска: горит сухостой

Ставрополь преобразится для удобства людей с инвалидностью

Ставрополь преобразится для удобства людей с инвалидностью

Ставрополье участит полеты в Беларусь

Ставрополье участит полеты в Беларусь

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы