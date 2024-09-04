Вестник Кавказа

В Сочи снова идет непогода

В Сочи снова идет непогода
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Едва пришедший в себя после мощных дождей курортный Сочи уже в понедельник ждет новый натиск стихии – на город обрушится новый циклон, который принесет сильные дожди и шквалистый ветер.

Похоже, отдыхающим, выбравшим для поездки в бархатный сезон Сочи, на следующей неделе снова придется отсиживаться в номерах, а не нежиться на черноморских пляжах курортного города – уже в понедельник, 23 сентября, на него обрушится очередной циклон, предупреждает Сочинский Гидрометцентр.

В предстоящее воскресенье, 22 сентября, циклон отойдет от черноморского побережья и погода на курорте станет немного спокойнее, но продлится это недолго – циклон вернется и вновь пойдут грозовые дожди, а ветер усилится, не исключено и формирование смерчей над морем, передает "АиФ-Юг".

Также на курорте заметно похолодает - температурный фон станет ближе к климатической норме, воздух на побережье остынет до 16 градусов, а днем будет не жарче 27 градусов, что уже ближе к климатической норме осени.

Впрочем, отдыхать на побережье и купаться в море все равно не получится – в городе продолжает действовать штормовое предупреждение из-за опасности формирования смерчей, городские службы давно перешли на усиленный режим работы.

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