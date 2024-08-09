Кубань снова признали самым опасным регионом для отдыхающих

Самый популярный у россиян курортный Сочи вполне ожидаемо стал и самым опасным регионом для летнего отдыха в России: как выяснили страховщики, 80% всех "пляжных" происшествий происходит именно на Кубани.

Самым опасным для летнего отдыха в нынешнем году стал Краснодарский край, на который приходится 80% происшествий, сообщила пресс-служба страховой компании "ВСК".

Впрочем, результат такого "антирейтинга" не стал неожиданностью – в минувшем 2023 году в регионе было зафиксировано 88% "курортных" происшествий, львиную часть которых составили заболевания ЖКТ (обострение гастрита и отравления) и ЛОР-заболевания (синуситы, отиты, фарингиты), передает портал Юга.ру.

В пятерке "рекодсменов" – три пригорода Сочи и сам курортный город: лидирует в нем Адлер, на который пришлось 41% летних ЧП, сам Сочи (21%), Лоо (9%) и Вардане (2,3%). Также в антирейтинг попала и Севернная столица России, отметившаяся 8,5% происшествий с отдыхающими.

А вот Северный Кавказ стал одним из самых безопасных регионов для отдыхающих – на него по итогам летнего сезона пришлось лишь 3,7% страховых случаев.