Азербайджан стал членом Консультативных встреч по Центральной Азии

Сегодня стало известно, что Азербайджан получил статус полноправного участника Консультативных встреч по Центральной Азии.

Статус полноправного участника Консультативных встреч по Центральной Азии был присвоен Баку, заявил сегодня в ходе на 7-й Консультативной встрече глав государств Центральной Азии, которая проходит в Ташкенте, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.

Мероприятие проводится в формате "Центральная Азия + Азербайджан". В нем принимает участие президент Азербайджана Ильхам Алиев

Таким образом, Азербайджан принимается в формат Центральной Азии, "пятерка" стран формата становится "шестеркой".

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Азербайджан с этим достижением и назвал принятое решение историческим.

"Уверен, в новом качестве Азербайджан внесет существенный вклад в укрепление регионального сотрудничества"

– Касым-Жомарт Токаев

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев также поздравил Ильхама Алиева с присоединением к формату консультативной встречи, обратил внимание на важное значение этого факта.

"По сути, мы построим прочный мост между Центральной Азией и Южным Кавказом, приложим путь к формированию единого пространства сотрудничества, что, безусловно, усилит стратегическую взаимосвязанность и устойчивость обеих регионов"

– Шавкат Мирзиеев

Президент Кыргызстана Сажыр Жапаров заявил, что Бишкек поддерживает присоединение Азербайджана к формату.

"Это откроет перед Центральной Азией новые возможности и широкие перспективы, особенно в сфере международного транзита и энергетики"

– Садыр Жапаров

Свои поздравления озвучил и президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

"Наша площадка уверенно закрепляет свою значимость в качестве важного участника международных и региональных процессов"

– Эмомали Рахмон

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе выступления выразил благодарность за получение страной статуса полноправного члена Консультативных встреч по Центральной Азии.

“Это решение еще раз подтверждает дружественный, братский характер наших отношений и поспособствует укреплению сотрудничества и взаимодействия на обширном географическом пространстве"

– Ильхам Алиев

Глава государства отметил, что, несмотря на то, что страна находится на Южном Кавказе, на сегодняшний день Азербайджан и Центральная Азия представляют собой единый геополитический и геоэкономический регион.

Он обратил внимание на успешное взаимодействие в рамках различных международных организаций, взаимную поддержку Баку и странами Центральной Азии выдвигаемых ими инициатив, совместную работу над общими подходами к решению вопросов глобального и регионального характера.

Ильхам Алиев подчеркнул особый характер отношений, которые сложились между Азербайджаном и странами Центральной Азии.

"Нас объединяют многовековая совместная история, духовное и культурное наследие, братство, дружба и солидарность. Мы не только смогли сохранить эти связи, но и придали им новую динамику, имеющую характер стратегического партнерства"

– Ильхам Алиев

Глава государства напомнил, что Азербайджан в третий раз становится участником консультативных встреч стран Центральной Азии. Он также отметил, что за последние три года посещал страны Центральной Азии 14 раз.

Напомним, что в состав региона Центральной Азии входят пять стран: Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан.