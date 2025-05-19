Вестник Кавказа

Азербайджан стал членом исполнительного совета ООН-Хабитат

Азербайджан стал членом исполнительного совета ООН-Хабитат
© Фото: Динара Хаирова
Баку будет участвовать в деятельности ООН-Хабитат: Азербайджан избран в исполнительный совет структуры.

Азербайджан стал членом исполнительного совета Программы ООН по населенным пунктам (ООН-Хабитат), передает МИД Азербайджана.

Исполнительный совет Программы является руководящим органом, Баку будет влиять на принятие решений в структуре ООН как минимум до 2029 года.

Отмечается, что Азербайджан активно взаимодействует с ООН-Хабитат. В рамках сотрудничества с организацией Азербайджан был выбран площадкой для проведения Всемирного дня населенных пунктов (WHD23) в 2023 году. 

Азербайджан также примет Всемирный градостроительный форум ООН через год.

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