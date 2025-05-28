Парламент Азербайджана ратифицировал договор с Китаем о безвизовом режиме

Азербайджанский парламент утвердил соглашение об отмене визового режима между Баку и Пекином.

Милли Меджлис (парламент Азербайджана) ратифицировал соглашение между Баку и Пекином о безвизовом режиме.

Сообщается, что законопроект об утверждении соглашения был утвержден парламентариями в процессе одного чтения.

Напомним, что соглашение об отмене визового режима было подписано в апреле этого года в рамках визита лидера Азербайджана Ильхама Алиева в Китай.

Согласно документу, граждане двух стран смогут совершать поездки по общегражданскому паспорту. Допускается пребывание на территории другой страны до 30 дней за одну поездку.