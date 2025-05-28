Вестник Кавказа

Парламент Азербайджана ратифицировал договор с Китаем о безвизовом режиме

Парламент Азербайджана ратифицировал договор с Китаем о безвизовом режиме
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Азербайджанский парламент утвердил соглашение об отмене визового режима между Баку и Пекином.

Милли Меджлис (парламент Азербайджана) ратифицировал соглашение между Баку и Пекином о безвизовом режиме. 

Сообщается, что законопроект об утверждении соглашения был утвержден парламентариями в процессе одного чтения. 

Напомним, что соглашение об отмене визового режима было подписано в апреле этого года в рамках визита лидера Азербайджана Ильхама Алиева в Китай. 

Согласно документу, граждане двух стран смогут совершать поездки по общегражданскому паспорту. Допускается пребывание на территории другой страны до 30 дней за одну поездку.

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