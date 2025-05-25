Премьер-министр Пакистана завершил визит в Азербайджан

Пакистанский премьер Шахбаз Шариф завершил визит в Азербайджан. В новом аэропорту Лачина его проводили официальные лица страны.
Визит премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа в Азербайджан завершился.
В Лачинском международном аэропорту, который открылся накануне, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.
Премьер-министра Пакистана провожали заместитель главы МИД Азербайджана Эльнур Мамедов и другие официальные лица.
Напомним, что визит Шахбаза Шарифа был связан с празднованием Дня независимости Азербайджана, который страна отмечала 28 мая.
В Лачине, где проходили основные праздничные мероприятия, он принял участие во 2-м заседании Трехстороннего саммита Турция-Азербайджан-Пакистан. В нем также участвовал турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.