Вестник Кавказа

Премьер-министр Пакистана завершил визит в Азербайджан

Премьер-министр Пакистана завершил визит в Азербайджан
© Фото: АзерТАдж
Пакистанский премьер Шахбаз Шариф завершил визит в Азербайджан. В новом аэропорту Лачина его проводили официальные лица страны.

Визит премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа в Азербайджан завершился.

В Лачинском международном аэропорту, который открылся накануне, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

Премьер-министра Пакистана провожали заместитель главы МИД Азербайджана Эльнур Мамедов и другие официальные лица.

Напомним, что визит Шахбаза Шарифа был связан с празднованием Дня независимости Азербайджана, который страна отмечала 28 мая.

В Лачине, где проходили основные праздничные мероприятия, он принял участие во 2-м заседании Трехстороннего саммита Турция-Азербайджан-Пакистан. В нем также участвовал турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

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