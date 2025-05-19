Азербайджан разгромил Словению в матче чемпионата мира в Баку

Азербайджан вырвался в лидеры своей группы мирового первенства после разгромной победы над Словенией.

Сборная Азербайджана крупно обыграла Словению во втором матче группового этапа чемпионата мира по мини-футболу в Баку. Азербайджанские футболисты забили четыре безответных мяча в ворота соперников.

Голами отличились Эльвин Ализаде (10-я минута), Мирмехти Рзаев (11-я), Хатаи Багиров (25-я) и Кямран Абдуллазаде (40-я).

Победа позволила Азербайджану с 4 очками возглавить группу "А". Заключительную встречу группового этапа сборная страны проведет против Мавритании 25 мая.

Напомним, что чемпионат мира по мини-футболу в Баку собрал 32 национальные команды. Финал турнира пройдет 1 июня.