Вестник Кавказа

Азербайджан разгромил Словению в матче чемпионата мира в Баку

Азербайджан разгромил Словению в матче чемпионата мира в Баку
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Азербайджан вырвался в лидеры своей группы мирового первенства после разгромной победы над Словенией.

Сборная Азербайджана крупно обыграла Словению во втором матче группового этапа чемпионата мира по мини-футболу в Баку. Азербайджанские футболисты забили четыре безответных мяча в ворота соперников. 

Голами отличились Эльвин Ализаде (10-я минута), Мирмехти Рзаев (11-я), Хатаи Багиров (25-я) и Кямран Абдуллазаде (40-я).

Победа позволила Азербайджану с 4 очками возглавить группу "А". Заключительную встречу группового этапа сборная страны проведет против Мавритании 25 мая. 

Напомним, что чемпионат мира по мини-футболу в Баку собрал 32 национальные команды.  Финал турнира пройдет 1 июня.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
890 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео


реклама



Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.