Сборная Азербайджана по кунг-фу вернулась с ЧМ на родину

Азербайджанские спортсмены, представлявшие страну на чемпионате мира по кунг-фу, который прошел в Перудже (Италия), возвратились на родину. Среди них – внучка президента Амина Алиева, ставшая чемпионкой мира.

Участники сборной Азербайджана по кунг-фу, достигшие хороших результатов на чемпионате мира, который проходил в итальянской Перудже, вернулись в Азербайджан.

Спортсменов в международном аэропорту Гейдар Алиев встретили журналисты, болельщики, родные и близкие.

Стоит отметить, что азербайджанские спортсмены, выступившие в категории Light sanda, сумели заработать семь наград: пять золотых медалей и две серебряные.

У девочек титул чемпионки мира завоевала дочь вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой, внучка президента Ильхама Алиева Амина Алиева (11 лет, 38 кг).

В соревнованиях мальчиков золотые медали завоевали Расул Аскеров (11–12 лет, 36 кг), Гусейн Алиев (13–15 лет, 48 кг), Тогрул Микаилов (взрослые, 65 кг), Эллер Оруджев (взрослые, 75 кг). Серебряные награды взяли Али Бахышов (11–12 лет, 33 кг) и Акбер Ахмедзаде (13–15 лет, 70 кг).

В итоге в командном зачете сборная Азербайджана вышла на третье место.