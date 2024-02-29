Азербайджан провел масштабную благотворительную акцию в Сирии

Азербайджанское посольство в Дамаске провело благотворительную акцию. Она была устроена по случаю праздника Курбан-байрам.

В Сирии по случаю праздника Курбан-байрам прошла благотворительная акция, организатором которой выступило посольство Азербайджана в САР.

Акция состоялась 7-8 июня в пригородах Дамаска, провинции Хомс и его окрестностях, в которые произошли значительные разрушения.

По инициативе посольства Азербайджана в Сирии, а также при соответствующей поддержке Агентства содействия международному развитию Азербайджана (AIDA), 320 пострадавших от военных действий семей получили мясо жертвенных животных. В организации благотворительной акции также поучаствовали местный фонд "Хаят" и несколько волонтерских групп.

В первый день акция была проведена в районах Западная и Восточная Гута в пригороде Дамаска, а на следующий день – в провинции Хомс и его окрестностях. Она охватила семьи арабского, алавитского, туркменского и черкесского происхождения.

Большую часть этих семей составляют женщины, потерявшие на войне мужей. За два дня помощь была оказана примерно 1,5 тыс жителей САР.

Семьи поблагодарили выразили глубокую благодарность азербайджанскому народу и государству, передали свои наилучшие пожелания.

Напомним, в конце минувшего года Сирия получила от Азербайджана 200 тонн гуманитарной помощи. Кроме того, в марте нынешнего года республика Южного Кавказа организовала в Дамаске ифтары для 1 тыс детей-сирот.