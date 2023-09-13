Азербайджан проведет сельскохозяйственную перепись

Уже в середине июля во всех регионах Азербайджана пройдет сельскохозяйственная перепись, которая затронет и освобожденные от армянской оккупации регионы, она продлится месяц.

Уже через неделю во всех регионах Азербайджана пройдет сельскохозяйственная перепись, необходимая для анализа состояния этой сферы и принятия по ней необходимых решений, сообщили в Госкомстате Азербайджана.

Еще один важный аспект такого учета – это основной источник статистической информации и контроля за развитием сельского хозяйства страны, продлится перепись месяц - с 15 июля по 15 августа текущего года, передает Trend.

Как правило, такая перепись, проводится каждые десять лет, но в этот раз она впервые охватит освобожденные от армянской оккупации территории страны.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что участвовать в переписи, которая будет проводиться в электронной форме в системе Госкомстата страны, будут не только юрлица-аграрии, но и индивидуальные предприниматели, и семейные фермы и хозяйства – опрашивать их будут, используя планшеты, специальные переписчики.