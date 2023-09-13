В Азербайджане раскрыли численность населения страны

Численность населения Азербайджана опубликовал Госкомитет статистики АР. Там заявили, что на сегодняшний день в Азербайджане проживает свыше 10,1 млн человек.
Государственный комитет Азербайджана раскрыл численность населения республики по итогам последней переписи населения в стране.
В ведомстве заявили, что по состоянию на 1 августа текущего года в Азербайджане проживает 10 157 406 человек.
Там также отметили, что процент городского населения составляет 54,6%, сельского – 45,4%.
Стоит добавить, что удельный вес женщин в Азербайджане выше удельного веса мужчин – 50,2% против 49,8%.