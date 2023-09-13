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В Азербайджане раскрыли численность населения страны

В Азербайджане раскрыли численность населения страны
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Численность населения Азербайджана опубликовал Госкомитет статистики АР. Там заявили, что на сегодняшний день в Азербайджане проживает свыше 10,1 млн человек.

Государственный комитет Азербайджана раскрыл численность населения республики по итогам последней переписи населения в стране.

В ведомстве заявили, что по состоянию на 1 августа текущего года в Азербайджане проживает 10 157 406 человек.

Там также отметили, что процент городского населения составляет 54,6%, сельского – 45,4%.

Стоит добавить, что удельный вес женщин в Азербайджане выше удельного веса мужчин – 50,2% против 49,8%.

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