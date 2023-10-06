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Азербайджан перепишет своих аграриев

Азербайджан перепишет своих аграриев
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Через два года, в 2025 году, в Азербайджане пройдет сельскохозяйственная перепись – в нее войдут юрлица, индивидуальные предприниматели, а также семейные фермы и хозяйства.

Кабинет министров Азербайджана сегодня принял постановление о проведении сельскохозяйственной переписи, которая пройдет в стране с 15 июля по 15 августа 2025 года.

Участвовать в переписи, которая будет проводиться в электронной форме в системе Госкомстата страны, будут не только юрлица-аграрии, но и индивидуальные предприниматели и семейные фермы и хозяйства – опрашивать их будут, используя планшеты, специальные переписчики, передает Trend.

Предварительно пробная перепись будет проведена в Агсуинском районе Азербайджана, она пройдет в следующем 2024 году с 15 июля по 15 августа.

Уже создан Управляющий комитет по подготовке и проведению сельскохозяйственной переписи и утвержден его состав, - говорится в сообщении.

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