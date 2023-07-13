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Азербайджан увеличил производство сельхозпродукции

Азербайджан увеличил производство сельхозпродукции
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Производство сельскохозяйственной продукции увеличилось в Азербайджане на 3,4%. За первое полугодие стоимость ВП сельского хозяйства составила свыше 5,8 млн манатов.

В 2023 году Азербайджан увеличил сельскохозяйственное производство, сообщает Госкомитет по статистике Азербайджана.

Так, стоимость валовой продукции с/х за первые 6 месяцев текущего года составила более 5,8 млн манатов, из которых почти 2,9 млн пришлось на животноводство, а более 2,96 млн манатов - на растениеводство.

Сравнивая с прошлогодними показателями, действующие увеличились на 3,4%.

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