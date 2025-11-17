Азербайджан принимает саммит по укреплению женского лидерства

В Баку проходит Women's Entrepreneurship Summit, расширяющий горизонты женского предпринимательства в тюркском мире. С докладами выступили главы ключевых ведомств Азербайджана по развитию бизнеса и рынка труда.

В Азербайджане проходит Women's Entrepreneurship Summit для консолидации и усиления поддержки предпринимательниц в тюркском мире. Мероприятие организовано Институтом управления персоналом Азербайджана и Ассоциацией развития женского предпринимательства.

Расширение роли женщин на руководящих должностях определяется как ключевой вектор стратегии государственного развития, сообщил председатель Правления Государственного агентства занятости Садиг Алиев на проходящем в Баку Саммите женского предпринимательства.

"Агентство заинтересовано в развитии женского предпринимательства и расширении сфер их деятельности. Основная цель – обеспечить равные возможности на рынке труда и содействовать эффективному участию женщин для реализации их потенциала"

– Садиг Алиев

Сегодня предпринимательницы не просто вовлекаются в бизнес, а становятся ключевыми агентами инноваций и позитивных общественных преобразований, заявил руководитель азербайджанской государственной службы занятости населения.

О невозможности полноценной реализации государственного экономического потенциала без участия женщин также высказался спикер из азербайджанского Агентства развития малого и среднего бизнеса (KOBİA) Орхан Мамедов. Чиновник обратил внимание на необходимость создания благоприятной среды для женского предпринимательства и устранения существующих барьеров. Данные задачи были названы ключевыми аспектами государственной политики стран во всем мире.

"В 2024 году зарегистрировалось около 2 800 юридических лиц малого и среднего предпринимательства (МСП), основателями которых являются женщины. Таким образом, количество юридических лиц МСП, основателями которых являются женщины, превысило 13 000. Это означает рост на 9% по сравнению с 2023 годом. Мы, как KOBİA, уделяем особое внимание развитию женского предпринимательства"

– Орхан Мамедов