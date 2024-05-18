Азербайджан принял участие в форуме "Россия - Исламский мир" в Казани

Азербайджанская делегация во главе с заместителем премьера приняла участие в форуме "Россия - Исламский мир" в Казани. Мустафаев выступил на пленарном заседании, посвященном цифровизации, а также провел ряд встреч на полях форума.

В международном экономическом форуме "Россия - Исламский мир: KazanForum 2025" поучаствовала азербайджанская делегация, ее возглавил заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев.

Темой форума в этом году стала "Цифровизация: новая реальность и дополнительные возможности для расширения сотрудничества".

"Заместитель премьер-министра Азербайджана принял участие в пленарном заседании и подробно проинформировал о развитии цифровизации в Азербайджане, о проектах, реализуемых в стране в этой сфере"

– кабмин Азербайджана

Мустафаев также провел ряд двусторонних встреч с высокопоставленными официальными лицами, в том числе с российским коллегой Алексеем Оверчуком, главой Татарстана Рустамом Миннихановым, заместителем премьер-министра Узбекистана Джамшидом Ходжаевым, а также с председателем и главным исполнительным директором группы компаний DP World Султаном Ахмедом бин Сулаимом.

Стороны обсудили перспективы экономического сотрудничества, развитие двусторонних и многосторонних связей, расширение транспортно-логистических возможностей и укрепление взаимодействия между региональными структурами. Особое внимание на встречах в рамках форума в Казани было уделено совместным инициативам в области торговли, инвестиций и цифровых технологий.