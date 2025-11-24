Азербайджан примет участие в туркменской встрече стран Центральной Азии

Ильхам Алиев заявил о том, что Баку примет участие в заседании Консультативной встречи глав государств Центральноазиатского региона.

Азербайджан поучаствует в проведении заседания Консультативной встречи с участием стран Центральной Азии, сообщил президент АР Ильхам Алиев, ответив на приглашение председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.

Мероприятие пройдет в следующем 2026 году в Туркменистане.

Алиев подчеркнул, что новый формат встречи "Центральная Азия и Азербайджан" будет особо благоприятно влиять на партнерство между центральноазиатскими государствами и Азербайджаном.

Президент отметил, что встреча сможет поспособствовать открытию новых горизонтов сотрудничества и позитивно повлияет на развитие региона в общем.

Кроме того, Алиев подчеркнул сильную связь между странами ЦА и Баку, не только на политическом уровне, но и в культурно-духовной сфере.