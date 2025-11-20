Азербайджан поздравил Турцию и Австралию с COP31

МИД Азербайджана направил поздравления в Турцию и в Австралию в связи с проведением будущего Климатического саммита 2026 года в Анталье и с избранием Австралии стороной переговоров о его организации.

Азербайджанская Республика поздравила Турецкую Республику с избранием страной-организатором 31-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31), и Австралию с ее избранием президентом переговоров. Соответствующее сообщение было опубликовано на официальной странице азербайджанского дипломатического ведомства.

"Как президент COP29, Азербайджан сделает все возможное, чтобы оказать полную поддержку успешной реализации этой важной миссии. Желаем обеим странам успехов, и уверены, что COP31 внесет важный вклад в глобальные усилия по борьбе с изменением климата"

– МИД Азербайджана

Напомним, что в следующем году в Турции пройдет глобальный климатический саммит СОР31, межправительственные переговоры о его проведении будут возглавлены австралийской стороной.