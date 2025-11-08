Азербайджан не экспортирует в ЕС российский газ – ЕК

В Европейской комиссии заверили, что из Азербайджана в Европу поставляется азербайджанский, а не российский газ. Ранее запрос о происхождении газа в ЕК направил французский депутат.

Еврокомиссия выступила с официальным опровержением данных о том, что Азербайджан поставляет на европейский рынок не только собственный газ, но и российский.

Заявление ЕК было сделано после запроса депутата Европарламента от Франции Жана-Поля Гарро. Парламентарий увидел "политическое и моральное противоречие" в действиях ЕС. По его словам, Евросоюз, закупая газ у Азербайджана, нарушает собственный запрет, так как якобы Баку "закупал его (газ) у Москвы и перепродавал европейским странам по более высокой цене".

В Еврокомиссии подчеркнули, что обвинения депутата полностью ложны. В Южном газовом коридоре отсутствует "голубое топливо" из РФ, следует из официального заявления ЕК. Южный газовый коридор "связан исключительно с азербайджанскими месторождениями и не интегрирован с национальной газовой сетью России", уточнил в ответе на запрос депутата еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен.