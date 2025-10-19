Азербайджан нарастил торговлю с Китаем

С января по сентябрь текущего 2025 года объем товарооборота между Азербайджаном и Китаем составил $3,4 млрд, что на $745,2 млн или на 28,1% больше, чем за аналогичный период 2024 года и составляет 9,61% от общего товарооборота Азербайджана сообщили в Государственном таможенном комитете Азербайджана.
В целом Пекин занял 4-е место среди стран, с которыми Баку провел наибольшее количество торговых операций за этот период, передает Trend.
Больше всего вырос экспорт из Азербайджана – за 9 месяцев страна отправила в Китай своей продукции на $70,6 млн, что на $57,1 млн или в 5,2 раза больше, чем за тот же период минувшего 2024 года.
Из Китая в Азербайджан было отправлено продукции на $3,3 млрд – рост по сравнению с тем же периодом минувшего года составил $688,1 млн или 26,1%.
В целом Китай вышел в лидеры среди стран, из которых Азербайджан импортировал больше всего продукции за этот период.
В целом за 9 месяцев текущего года Азербайджан провел торговые операции с зарубежными странами на сумму $35,375 млрд, увеличив размеры торговли на $877 млн или на 2,5% по сравнению с тем же периодом минувшего года: $18,606 млрд составил экспорт, $16,769 млрд – импорт.