Азербайджан нарастил импорт ячменя из стран ЕАЭС

Азербайджан импортировал ячмень только из стран ЕАЭС. С начала года 100% от общего импорта ячменя пришлось на страны Союза.

С начала текущего года Азербайджан импортировал ячмень только из стран Евразийского Экономического совета, приводит данные Госкомстат республики.

Известно, что за первые два месяца 100% от общего импорта ячменя в страну пришлось на страны ЕАЭС, что является ростом в 12,5 раза по сравнению с прошлым годом.

Лидерами по поставкам ячменя в январе и феврале в Азербайджан стали Россия и Казахстан. В ведомстве уточнили, что Россия экспортировала 10,1 тыс т, а Казахстан – 7,8 тыс т.