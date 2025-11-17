Азербайджан и Омская область договорились об инвестициях

Омская область и Азербайджан провели рабочие переговоры по вопросам инвестиций и экономического сотрудничества.

Рабочая инвестиционная группа Омской области при правительстве РФ встретилась с советником торгового представительства Азербайджана в России Эмилем Гулиевым.

В процессе встречи был обсужден экономический потенциал для стимулирования инвестиционного развития ключевых секторов экономики Омской области: промышленного, аграрного и технологического. Особое внимание в рамках повестки дня было уделено вопросу двустороннего товарооборота.

Участники переговоров определили конкретные шаги для реализации дальнейшего сотрудничества.

Омск активно выстраивает и укрепляет партнерское взаимодействие с Азербайджаном. Этим летом состоялся визит представителей региона в азербайджанскую столицу, в его рамках омская делегация познакомилась с азербайджанскими компаниями из сфер нефтехимии, машиностроения, металлообработки, торговли и логистики.