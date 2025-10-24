Азербайджан и ОАЭ наращивают инвестиционное сотрудничество – Джаббаров

Глава Минэкономики Азербайджана рассказал о сотрудничестве с ОАЭ и реализуемых на территории Азербайджана инвестиционных проектах. Джаббаров отметил наличие роста интереса к новым совместным проектам.

Компании из Объединенных Арабских Эмиратов в качестве инвесторов и стратегических партнеров участвуют в проектах, связанных с возобновляемой энергией в Азербайджане, рассказал министр экономики АР Микаил Джаббаров.

Прежде всего министр отметил развитие политических, экономических и культурных связей между ОАЭ и Азербайджаном, чему способствует политика, проводимая руководствами обоих государств.

В сентябре 2025 года Карабах посетил шейх Мохаммед бин Зайед Аль Нахайян, это яркий пример дружественных отношений, солидарности и стратегического партнерства между двумя странами, отметил министр. В рамках визита была подписана "Совместная декларация о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Азербайджанской Республикой и Объединенными Арабскими Эмиратами".

Стороны развивают экономическое сотрудничество в торговле, инвестициях, энергетике, в планах наращивание товарооборота и "создание более конкурентоспособного и устойчивого экономического партнерства", продолжил глава Минэкономики АР.

Также был создан Совместный бизнес-совет, который позволит углубить сотрудничество между деловыми кругами двух стран.

"Наше сотрудничество в сфере инвестиций имеет важное значение. Совместный инвестиционный фонд с финансовыми возможностями в $1 млрд является одним из важнейших инструментов в этой области. В настоящее время ведутся переговоры об инвестировании в ряд проектов по линии Фонда"

– Микаил Джаббаров

В сентябре был подписан договор о сотрудничестве по инвестпроекту в области градостроительства с компанией Modon Holding на $5 млрд. Успешно идет сотрудничество компаний SOCAR и ADNOC, продолжается сотрудничество с компанией "Масдар" по проектам солнечной и ветровой энергии в Нефтчале, Билясуваре и Гарадаге. Первая СЭС в Азербайджане была запущена при поддержке ОАЭ, напомнил министр.

"В то же время мы наблюдаем рост интереса к партнерству в новых проектах"

– Микаил Джаббаров