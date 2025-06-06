Азербайджан и Грузия обсудили расширение партнерства в области энергетики

Баку и Тбилиси обсудили потенциал расширения партнерских отношений в области энергетики. Инвестиции SOCAR в Грузию на данный момент уже превысила $2 млрд.

Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов встретился с министром экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили в рамках заседания в рамках международного проекта по развитию и передаче зеленой энергии.

Участники обсуждения подчеркнули долговременные отношения и высокий уровень доверия между руководством стран как базисную основу нынешнего партнерства и его будущего развития, передает министерство энергетики Азербайджана.

"Инвестиции SOCAR в Грузию на сегодняшний день в размере более $2 млрд, проекты Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Супса, Южный газовый коридор, а также обширное сотрудничество в области углеводородов и электроэнергии были оценены как вклад в развитие энергетических отношений"

– министерство энергетики Азербайджана

На переговорах обсуждались вопросы логистики и перевозки газа и электроэнергии, а также перспективы расширения присутствия SOCAR на грузинском рынке.

Представители Баку и Тбилиси отметили важность запуска новых инициатив, двусторонне развивающих сферу энергетики каждой из стран. В частности, особое внимание было уделено стратегическому значению проекта "Зеленый энергетический коридор Каспий – Черное море – Европа", который должен создать новое направление для передачи электроэнергии между Грузией, Азербайджаном и странами Европейского союза.

Дополнительно состоялось обсуждение параллельной разработки проекта "Черноморского подводного кабеля", который в координации с " Зеленым энергетическим коридором" позволит ускорить реализацию и повысить заинтересованность международных финансовых структур и ЕС.

Подготовка и ход технико-экономического обоснования будущего интерконнектора также был затронут во время встречи. Его существенная важность для партнерских отношений стран в расширении энергетических инициатив между Азербайджаном, Грузией, Турцией и Болгарией.