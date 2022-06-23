SOCAR выкупит долю в израильском газовом проекте "Тамар"

Министерство энергетики Израиля сегодня одобрило продажу Госнефтекомпании Азербайджана 10% в газовом проекте "Тамар" – это обойдется азербайджанской SOCAR примерно в миллиард долларов.

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) приобретет 10% акций в проекте разработки израильского газового месторождения "Тамар" - сделку по продаже сегодня одобрило министерство энергетики и инфраструктуры Израиля, сообщило Ynet со ссылкой на источники.

Стоимость сделки - примерно $1 млрд. Ее окончательному заключению предшествовало получение информации по слияниям и сделкам от Антимонопольного управления, а также рассмотрение ее с точки зрения иностранных инвестиций, передает "Интерфакс".

Соглашение с израильской компанией Union Energy о покупке 10% доли участия в проекте "Тамар" SOCAR подписала 31 января 2025 года.

Добыча газа месторождения ведется с 2013 года, для чего задействованы шесть подводных скважин – в год здесь добывается 10 млрд кубометров голубого топлива, а в ближайшие три года проект будет расширен – это позволит довести годовую добычу до примерно 15 млрд кубометров в год.

Напомним, месторождение "Тамар", одно из крупнейших офшорных газовых месторождений в Средиземноморье в 90 км от побережья Хайфы, было открыто в 2009 году и на сегодняшний день оно –один из ключевых источников газа для Израиля, его промышленные запасы природного газа на месторождении составляют около 389 млрд кубометров, с 2021 года оно принадлежит израильскому миллиардеру Аарону Гоберу Френкелю.