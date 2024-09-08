Вестник Кавказа

Азербайджан будет укреплять военное сотрудничество и Венгрией

Азербайджан будет укреплять военное сотрудничество и Венгрией
© Фото: пресс-служба министерства обороны Азербайджана
Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов принял делегацию, возглавляемую начальником Генерального штаба Сил обороны Венгрии генералом Габором Беренди, обсудив перспективы развития военного сотрудничества.

Сегодня в министерстве обороны Азербайджана прошла встреча министра обороны Азербайджана генерал-полковника Закира Гасанова и делегации Венгрии во главе с начальником Генерального штаба Сил обороны страны генералом Габором Беренди, совершающей официальный визит в Азербайджан по приглашению первого заместителя министра обороны – начальника Генерального штаба Азербайджанской армии генерал-полковника Керима Велиева, сообщили в пресс-службе министерства обороны.

Венгерские гости почтили память общенационального лидера Гейдара Алиева и выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой на Аллее почетного захоронения, после чего побывали в парке Победы, где возложили венок к мемориалу, передает АЗЕРТАДЖ.

На встрече министр обороны Азербайджана дал высокую оценку нынешнему военному сотрудничеству двух стран, особо отметив: в Азербайджане ведется активная работа в области армейского строительства, сейчас есть все возможности для дальнейшего развития стратегического сотрудничества между Азербайджаном и Венгрией.

На расширенном заседании представители оборонных ведомств двух стран обсудили перспективы военного сотрудничества и другие вопросы, после чего состоялась встреча начальника Генерального штаба Азербайджанской армии генерал-полковника Керима Велиева с его венгерским коллегой, в ходе которой военачальники предметно обсудили вопросы военного сотрудничества, в том числе проведения ряда совместных учений.

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